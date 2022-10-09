Гвардиола: движение Холанда сильно помогает Де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал взаимодействие Кевина Де Брёйне с Эрлингом Холандом и игру своей команды в матче 10-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (4:0).

«Движение, скорость и угроза от Холанда впереди сильно помогают Де Брёйне. Кевин сделал ассист, но мог бы сыграть лучше — сегодня он не был лучшей версией себя.



Мы сыграли очень хорошо против команды, создавшей нам много проблем в прошлом сезоне. Мы изменили нашу структуру, розыгрыш мяча. Команда создавала моменты и сложилось впечатление, что их можно было лучше реализовывать, но всё хорошо. Игроки показывают, кто они на самом деле в играх через два дня на третий», — приводит слова главного тренера «горожан» официальный сайт клуба.

Напомним, «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 23 очка.

Самые результативные клубы в АПЛ