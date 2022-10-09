Жеребьёвка отбора Евро-2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 октября, во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024. Сборная России отстранена от участия в турнире по решению УЕФА.
Жеребьёвка отбора Евро-2024 начнётся в 13:00 мск. Прямая трансляция церемонии будет доступна на официальном сайте УЕФА.
Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года. Ранее УЕФА также отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022, а также в матчах Лиги наций.
Состав корзин для жеребьёвки отбора Евро-2024:
Корзина Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.
Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.
Корзина 2: Франция, Англия, Австрия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Чехия, Финляндия, Шотландия.
Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.
Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Македония.
Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.
Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.
- 9 октября 2022
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