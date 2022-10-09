Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шотландский футболист погиб в автокатастрофе в возрасте 30 лет

Шотландский футболист погиб в автокатастрофе в возрасте 30 лет
Комментарии

Шотландский футболист Гэвин Стоукс погиб в автокатастрофе в Глазго, сообщает Daily Record.

По информации источника, ДТП произошло утром 8 октября на кольцевой развязке в районе Торнвуд. Сообщается, что Стоукс потерял управление, а его автомобиль перевернулся. Футболист скончался на месте. В результате аварии помимо 30-летнего спортсмена никто не пострадал.

Стоукс выступал за ряд шотландских команд, а также стал автором одного из самых быстрых голов в истории, забив мяч ударом с центра поля спустя две секунду после начала встречи.

Напомним, в сентябре экс-игрок «Ливерпуля» Энди Кэрролл попал в серьёзное ДТП и разбил внедорожник. Кэрролл сразу после ДТП вышел из машины и пошёл проверить состояние водителя и пассажиров другого автомобиля. Нескольким участникам аварии потребовалась медицинская помощь.

Новость по теме
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл разбил внедорожник в страшном ДТП
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022