Шотландский футболист погиб в автокатастрофе в возрасте 30 лет

Шотландский футболист Гэвин Стоукс погиб в автокатастрофе в Глазго, сообщает Daily Record.



По информации источника, ДТП произошло утром 8 октября на кольцевой развязке в районе Торнвуд. Сообщается, что Стоукс потерял управление, а его автомобиль перевернулся. Футболист скончался на месте. В результате аварии помимо 30-летнего спортсмена никто не пострадал.



Стоукс выступал за ряд шотландских команд, а также стал автором одного из самых быстрых голов в истории, забив мяч ударом с центра поля спустя две секунду после начала встречи.

Напомним, в сентябре экс-игрок «Ливерпуля» Энди Кэрролл попал в серьёзное ДТП и разбил внедорожник. Кэрролл сразу после ДТП вышел из машины и пошёл проверить состояние водителя и пассажиров другого автомобиля. Нескольким участникам аварии потребовалась медицинская помощь.