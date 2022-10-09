Шотландский футболист погиб в автокатастрофе в возрасте 30 лет

Шотландский футболист Гэвин Стоукс погиб в автокатастрофе в Глазго, сообщает Daily Record.
По информации источника, ДТП произошло утром 8 октября на кольцевой развязке в районе Торнвуд. Сообщается, что Стоукс потерял управление, а его автомобиль перевернулся. Футболист скончался на месте. В результате аварии помимо 30-летнего спортсмена никто не пострадал.
Стоукс выступал за ряд шотландских команд, а также стал автором одного из самых быстрых голов в истории, забив мяч ударом с центра поля спустя две секунду после начала встречи.
Напомним, в сентябре экс-игрок «Ливерпуля» Энди Кэрролл попал в серьёзное ДТП и разбил внедорожник. Кэрролл сразу после ДТП вышел из машины и пошёл проверить состояние водителя и пассажиров другого автомобиля. Нескольким участникам аварии потребовалась медицинская помощь.
- 9 октября 2022
-
10:30
-
10:20
-
10:17
-
09:55
-
09:53
-
09:34
-
09:33
-
08:22
-
07:53
-
07:27
-
07:19
-
07:09
-
06:59
-
06:52
-
06:46
-
06:39
-
06:33
-
05:40
-
05:18
-
05:03
-
04:53
-
04:52
-
04:02
-
03:57
-
03:48
-
02:59
-
02:57
-
02:43
-
02:32
-
02:29
-
02:18
-
02:11
-
01:51
-
01:33
-
01:24