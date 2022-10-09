Беллингем ударил Дэвиса ногой по голове. У канадца подозрение на сотрясение мозга

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис, вероятно, получил сотрясение мозга в матче 9-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:2), информирует Mirror.
В одном из игровых эпизодов Дэвис боролся за мяч с полузащитником «шмелей» Джудом Беллингемом. Канадец тянулся к летящему мячу головой, а англичанин решил сыграть высоко поднятой ногой. Как итог, вместо мяча Беллингем попал по голове Дэвиса.
Защитник «Баварии» получил медицинскую помощь и доиграл первый тайм, но из-за этого удара был вынужден попросить замену в перерыве. По сведениям источника, сейчас Альфонсо проходит дополнительные обследования в больнице. У канадского игрока подозрение на сотрясение мозга.
Примечательно, что Беллингем не получил за это столкновение даже жёлтой карточки, которая стала бы для него второй.
- 9 октября 2022
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