Беллингем ударил Дэвиса ногой по голове. У канадца подозрение на сотрясение мозга

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис, вероятно, получил сотрясение мозга в матче 9-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:2), информирует Mirror.

В одном из игровых эпизодов Дэвис боролся за мяч с полузащитником «шмелей» Джудом Беллингемом. Канадец тянулся к летящему мячу головой, а англичанин решил сыграть высоко поднятой ногой. Как итог, вместо мяча Беллингем попал по голове Дэвиса.

Защитник «Баварии» получил медицинскую помощь и доиграл первый тайм, но из-за этого удара был вынужден попросить замену в перерыве. По сведениям источника, сейчас Альфонсо проходит дополнительные обследования в больнице. У канадского игрока подозрение на сотрясение мозга.

Примечательно, что Беллингем не получил за это столкновение даже жёлтой карточки, которая стала бы для него второй.