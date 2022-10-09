Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем ударил Дэвиса ногой по голове. У канадца подозрение на сотрясение мозга

Беллингем ударил Дэвиса ногой по голове. У канадца подозрение на сотрясение мозга
Комментарии

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис, вероятно, получил сотрясение мозга в матче 9-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:2), информирует Mirror.

В одном из игровых эпизодов Дэвис боролся за мяч с полузащитником «шмелей» Джудом Беллингемом. Канадец тянулся к летящему мячу головой, а англичанин решил сыграть высоко поднятой ногой. Как итог, вместо мяча Беллингем попал по голове Дэвиса.

Защитник «Баварии» получил медицинскую помощь и доиграл первый тайм, но из-за этого удара был вынужден попросить замену в перерыве. По сведениям источника, сейчас Альфонсо проходит дополнительные обследования в больнице. У канадского игрока подозрение на сотрясение мозга.

Примечательно, что Беллингем не получил за это столкновение даже жёлтой карточки, которая стала бы для него второй.

Как же тормозит «Бавария»! Вели принципиальный матч к победе, но одна замена всё изменила Как же тормозит «Бавария»! Вели принципиальный матч к победе, но одна замена всё изменила
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022