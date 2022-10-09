«Убрали корень всех проблем». Мостовой — об увольнении Цорна из «Локомотива»

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой поделился мнением об увольнении Томаса Цорна с должности спортивного директора «Локомотива» и отставке главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра.

«Наконец-то. Ещё год назад об этом говорили. Эти люди появились ещё чуть раньше, но с таким успехом, с каким они появились… Почему их так долго держали там? Они пришли с этими лозунгами, что мы будем учить вас играть в футбол. На первых порах ещё этот Рангник был, который не пойми где сейчас. Эти тоже продолжали.



Убрали корень всех этих проблем. Рано или поздно это произошло бы. Другое дело, что немного поздновато. Болезнь надо лечить на корню, а когда запускаешь, то начинает размножаться. «Локомотив» находится в ужасном состоянии», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.