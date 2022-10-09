Курьёзный автогол из чемпионата Эквадора. Видео
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В соцсетях стал вирусным очередной ролик из латиноамериканских футбольных лиг. На этот раз в чемпионате Эквадора был забит курьёзный автогол. Это произошло в матче эквадорской Серии А «Макара» — «9 октября» (3:1).
Футболист «Макары» нанёс дальний удар по воротам соперника и попал в перекладину. Мяч отскочил от каркаса ворот в голову защитнику команды «9 октября» Дарвину Торресу. Уругваец хотел аккуратным «кивком» скинуть мяч голкиперу, но получилось не очень-то аккуратно – он перебросил своего же вратаря изящным «парашютом».
Курьёзный автогол из чемпионата Эквадора:
Стоит отметить, что команда «9 октября» была названа так в честь даты, когда провинция Гуаяс объявила о своей независимости от Испании. Клуб был образован в 1926 году.
Комментарии
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