Ван Дейк — о матче с «Рейнджерс»: горжусь, что являюсь частью истории «Селтика»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Рейнджерс», который состоится 12 октября в Глазго (Шотландия).



«Когда у меня был выбор: приехать в «Ливерпуль» или выбрать между другими клубами, для меня всё было ясно сразу. Я хотел быть в «Ливерпуле». Я играю за этот клуб и чувствую, что это приносит радость многим людям. Я действительно горжусь, что являюсь частью истории «Селтика» и «Ливерпуля».



Если вспомнить, в детстве все мы хотели играть на таком высоком уровне. Лига чемпионов — это главный европейский турнир. Здесь всегда аншлаг на стадионах, сумасшедшая атмосфера. Это прекрасно. Давайте сделаем это», — приводит слова ван Дейка Herald Scotland.

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