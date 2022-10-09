Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» сыграет с «Крыльями» в специальной форме с Доброшрифтом

«Спартак» сыграет с «Крыльями» в специальной форме с Доброшрифтом
Комментарии

Московский «Спартак» выйдет на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» в специальной форме. Номера и фамилии игроков на футболках будут выполнены так называемым Доброшрифтом — это стиль шрифта, созданный на основе букв, которые написали дети с диагнозом ДЦП.

Фото: Телеграм-канал «Спартака»

После матча футболисты красно-белых распишутся на своей экипировке. Через несколько дней «Спартак» проведёт благотворительный онлайн-аукцион на эти футболки. Вырученные средства пойдут на помощь детям с диагнозом ДЦП.

Напомним, матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 9 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

У «Крыльев» ужасная серия со «Спартаком». Но один матч помог им озолотиться У «Крыльев» ужасная серия со «Спартаком». Но один матч помог им озолотиться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022