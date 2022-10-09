«Спартак» сыграет с «Крыльями» в специальной форме с Доброшрифтом

Московский «Спартак» выйдет на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» в специальной форме. Номера и фамилии игроков на футболках будут выполнены так называемым Доброшрифтом — это стиль шрифта, созданный на основе букв, которые написали дети с диагнозом ДЦП.

Фото: Телеграм-канал «Спартака»

После матча футболисты красно-белых распишутся на своей экипировке. Через несколько дней «Спартак» проведёт благотворительный онлайн-аукцион на эти футболки. Вырученные средства пойдут на помощь детям с диагнозом ДЦП.

Напомним, матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 9 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.