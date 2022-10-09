Шалимов — о «Локомотиве»: иностранцы сейчас не нужны. Деньги должны оставаться в России

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением об увольнении Томаса Цорна с должности спортивного директора «Локомотива» и отставке главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра.
«Уволить Цорна и Циннбауэра — правильное решение. В этой ситуации нам от иностранцев надо уходить. Нам иностранцы сейчас не нужны — на этом этапе мы обойдёмся без них. Они зарабатывают деньги здесь, потом уезжают и тратят их там. Наши деньги должны оставаться в России», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, вчера, 8 октября, «Локомотив» проиграл «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Это стало для московской команды пятым поражением подряд в чемпионате. В этих встречах клуб забил три гола и пропустил 13 мячей в свои ворота.
- 9 октября 2022
-
13:38
-
13:38
-
13:30
-
13:25
-
13:21
-
13:09
-
13:07
-
12:52
-
12:50
-
12:47
-
12:46
-
12:40
-
12:20
-
12:17
-
12:12
-
12:05
-
12:00
-
11:57
-
11:37
-
11:35
-
11:34
-
11:06
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:17
-
09:55
-
09:53
-
09:34
-
09:33
-
08:22
-
07:53
-
07:27