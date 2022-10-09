Шалимов — о «Локомотиве»: иностранцы сейчас не нужны. Деньги должны оставаться в России

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением об увольнении Томаса Цорна с должности спортивного директора «Локомотива» и отставке главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра.

«Уволить Цорна и Циннбауэра — правильное решение. В этой ситуации нам от иностранцев надо уходить. Нам иностранцы сейчас не нужны — на этом этапе мы обойдёмся без них. Они зарабатывают деньги здесь, потом уезжают и тратят их там. Наши деньги должны оставаться в России», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, вчера, 8 октября, «Локомотив» проиграл «Сочи» со счётом 0:4 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Это стало для московской команды пятым поражением подряд в чемпионате. В этих встречах клуб забил три гола и пропустил 13 мячей в свои ворота.