В «Спартаке» объяснили, почему Игнатов не попал в заявку на матч с «Крыльями Советов»
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему Михаил Игнатов не попал в заявку красно-белых на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».
«Михаил Игнатов получил небольшое повреждение, и на этот матч тренерский штаб решил его поберечь», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Сегодня, 9 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» примет самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, «Спартак» выйдет на матч в специальной форме с Доброшрифтом.
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- 9 октября 2022
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