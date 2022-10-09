В «Спартаке» объяснили, почему Игнатов не попал в заявку на матч с «Крыльями Советов»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему Михаил Игнатов не попал в заявку красно-белых на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Михаил Игнатов получил небольшое повреждение, и на этот матч тренерский штаб решил его поберечь», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сегодня, 9 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» примет самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, «Спартак» выйдет на матч в специальной форме с Доброшрифтом.