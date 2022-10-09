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В «Спартаке» сообщили, что ведут переговоры с Селиховым о продлении контракта

В «Спартаке» сообщили, что ведут переговоры с Селиховым о продлении контракта
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб ведёт переговоры о продлении контракта с голкипером Александром Селиховым.

«Ведём переговоры, о деталях не говорим. Сообщим официально, когда придёт время», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Александр Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года, перейдя в московский клуб из пермского «Амкара». В нынешнем сезоне 28-летний голкипер принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в трёх из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.

Московский «Спартак» в 11 матчах набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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