Гендиректор «Спартака» Мележиков: переговоры с Селиховым провели. Ждём обратной связи
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Генеральный директора «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ходе переговоров клуба с вратарём красно-белых Александром Селиховым. По его словам, сейчас клуб ждёт обратной связи со стороны игрока.
«Переговоры с Селиховым мы уже провели, ждём обратной связи от стороны Селихова», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Александр Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года, перейдя в московский клуб из пермского «Амкара». В нынешнем сезоне 28-летний голкипер принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в трёх из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
Московский «Спартак» в 11 матчах набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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