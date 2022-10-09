Гендиректор «Спартака» Мележиков: переговоры с Селиховым провели. Ждём обратной связи

Генеральный директора «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ходе переговоров клуба с вратарём красно-белых Александром Селиховым. По его словам, сейчас клуб ждёт обратной связи со стороны игрока.

«Переговоры с Селиховым мы уже провели, ждём обратной связи от стороны Селихова», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Александр Селихов выступает за «Спартак» с января 2017 года, перейдя в московский клуб из пермского «Амкара». В нынешнем сезоне 28-летний голкипер принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в трёх из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.

Московский «Спартак» в 11 матчах набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.