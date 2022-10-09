В «Спартаке» высказались о назначении судьи Казарцева на игру клуба впервые за два года
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Генеральный директора «Спартака» Евгений Мележиков высказался о назначении судьи Казарцева на матч красно-белых впервые за два года. По словам функционера, московский клуб пересмотрел своё отношение к судьям и их ошибкам.
«Казарцев? Мы пересмотрели свое отношение к судьям. Каждый арбитр — человек, который может ошибаться. Главное, чтобы ошибки не были предвзятыми и результативными. А так мы рады любой судейской бригаде. Главное, чтобы давали играть», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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