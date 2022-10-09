В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса после тяжёлой травмы

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ходе восстановления футболиста красно-белых Виктора Мозеса после травмы.

«Мозес восстанавливается в Лондоне, на неделе общались по видео. Виктор позитивен, восстановление идёт хорошо. В конце октября он будет в Москве, если всё пойдёт по плану», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже стало известно, что из-за повреждения ахиллова сухожилия футболист выбыл на длительный срок и будет вынужден перенести операцию. 17 августа операция игрока прошла успешно.