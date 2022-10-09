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Мележиков ответил на вопрос о бюджете «Спартака» на зимнее трансферное окно

Мележиков ответил на вопрос о бюджете «Спартака» на зимнее трансферное окно
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил о работе над бюджетом клуба на предстоящее зимнее трансферное окно.

«Бюджет «Спартака» на зимнее трансферное окно будет € 20 млн? Где вы эту информацию берёте, я не знаю. Я не буду распространять информацию о средствах и бюджете.

Мы продолжаем работу над бюджетом, деньги на операционную деятельность акционер выделяет. Подготовка к трансферному окну и последующему утверждению цифр будет зависеть от подготовки к этому трансферному окну», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московский «Спартак» набрал 22 очка в 11 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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