Евгений Мележиков прокомментировал своё присутствие в совете директоров «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о своём присутствии в совете директоров московского клуба.

«Если вошёл в состав совета директоров, то сохраняю должность гендиректора? Вы считаете, что у совета директоров есть только контрольные функции? То, что меня включили в состав СД, — оказанный кредит доверия, повышение ответственности и возможность участия в выработке стратегических решений. Именно в плоскости их практического исполнения. Мы не принимали популистские и не совсем практические исполнения решений, а уже вырабатывали их с учётом и прицелом на то, как можно быстрее и эффективнее их исполнить.



Совет директоров по большому счёту занимается стратегическими вопросами и оценкой результатов, которые достигнуты клубом. Прежде всего это выработка стратегических решений. Моё участие в разработке и выработке решений, думаю, положительное. Я буду оценивать с точки зрения практического исполнения», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.