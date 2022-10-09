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Гендиректор «Спартака»: пока Эшуорту не о чем говорить. Много ли спортдиректоров общается?

Гендиректор «Спартака»: пока Эшуорту не о чем говорить. Много ли спортдиректоров общается?
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему новый спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт не выступает в СМИ.

«Пока Эшуорту не о чем говорить. Много ли спортивных директоров общаются? Нужно акцентироваться на работе и результате. Когда есть результаты, положительные или отрицательные, тогда и нужно их комментировать», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, у Эшуорта уже есть опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах Эшуорт даже был исполняющим обязанности главного тренера донской команды вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина. Также он работал скаутом британского «Брайтон энд Хоув Альбион», был исполнительным директором казахстанской «Астаны» и тренировал несколько клубов из Латвии.

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