«Спартак» — «Крылья Советов»: судья не засчитал два гола хозяев из-за офсайда
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Сегодня, 9 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимает самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый тайм завершился со счётом 1:1. «Спартак» сравнял счёт перед самим перерывом, однако владел игровым и статистическим преимуществом на протяжении всего тайма. Судья не засчитал два гола красно-белых по причине офсайда.
«Спартак» набрал 22 очка за 11 туров и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (13) — на 10-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).
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