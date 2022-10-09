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«Спартак» — «Крылья Советов»: самарцы сравняли счёт во втором тайме

«Спартак» — «Крылья Советов»: самарцы сравняли счёт во втором тайме
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Сегодня, 9 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимает самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Крылья Советов» сравняли счёт на 56-й минуте (2:2). Автором гола стал боснийский новичок самарцев Амар Рахманович. Пиняев со стандарта совершил навес в штрафную, мяч после нескольких рикошетов отправился во вратарскую, и Рахманович вместе с вратарём затолкал мяч в ворота. Бригада VAR изучила момент, но в итоге это взятие ворот было засчитано.

«Спартак» набрал 22 очка за 11 туров и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (13) — на 10-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).

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