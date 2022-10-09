«Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Эмполи» в домашнем матче Серии А
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В матче 9-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Эмполи». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 29-й минуте встречи российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отправил мяч в ворота «Эмполи», однако гол не был засчитан. На 49-й минуте счёт открыл нападающий «Эмполи» Маттиа Дестро. На 90-й минуте полузащитник «Торино» Саша Лукич сравнял счёт.
Миранчук был заменён на 74-й минуте игры. Вместо него на поле вышел защитник туринского клуба Мергим Войвода.
«Торино» набрал 11 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. «Эмполи» (8) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (20).
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