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«Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Эмполи» в домашнем матче Серии А

«Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Эмполи» в домашнем матче Серии А
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В матче 9-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Эмполи». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 29-й минуте встречи российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отправил мяч в ворота «Эмполи», однако гол не был засчитан. На 49-й минуте счёт открыл нападающий «Эмполи» Маттиа Дестро. На 90-й минуте полузащитник «Торино» Саша Лукич сравнял счёт.

Миранчук был заменён на 74-й минуте игры. Вместо него на поле вышел защитник туринского клуба Мергим Войвода.

«Торино» набрал 11 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. «Эмполи» (8) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (20).

Италия - Серия А. 9-й тур
09 октября 2022, воскресенье. 13:30 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 1
Эмполи
Эмполи
0:1 Дестро – 49'   1:1 Лукич – 90'
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