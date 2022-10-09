«Монако» с Головиным уверенно обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1
Поделиться
В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В компенсированное время первого тайма счёт открыл нападающий «Монако» Брил Эмболо. Результативную передачу отдал форвард Виссам Бен-Йеддер. На 80-й минуте нападающий Мирон Боадю упрочил преимущество гостей, забив гол после передачи защитника Каю Энрике.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч, однако не отметился результативными действиями.
«Монако» набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023. «Монпелье» (12) — на 10-м месте.
Комментарии
- 9 октября 2022
-
16:42
-
16:39
-
16:38
-
16:37
-
16:33
-
16:33
-
16:31
-
16:26
-
16:24
-
16:18
-
16:15
-
16:10
-
16:07
-
16:01
-
15:53
-
15:44
-
15:41
-
15:33
-
15:28
-
15:26
-
15:23
-
15:17
-
15:15
-
15:08
-
15:06
-
14:54
-
14:53
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:09
-
14:08
-
14:03
Партнерский контент