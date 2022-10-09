«Монако» с Головиным уверенно обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1

В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В компенсированное время первого тайма счёт открыл нападающий «Монако» Брил Эмболо. Результативную передачу отдал форвард Виссам Бен-Йеддер. На 80-й минуте нападающий Мирон Боадю упрочил преимущество гостей, забив гол после передачи защитника Каю Энрике.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч, однако не отметился результативными действиями.



«Монако» набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023. «Монпелье» (12) — на 10-м месте.