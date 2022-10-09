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«Монако» с Головиным уверенно обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1

«Монако» с Головиным уверенно обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1
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В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В компенсированное время первого тайма счёт открыл нападающий «Монако» Брил Эмболо. Результативную передачу отдал форвард Виссам Бен-Йеддер. На 80-й минуте нападающий Мирон Боадю упрочил преимущество гостей, забив гол после передачи защитника Каю Энрике.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч, однако не отметился результативными действиями.

«Монако» набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023. «Монпелье» (12) — на 10-м месте.

Франция - Лига 1. 10-й тур
09 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
0 : 2
Монако
Монако
0:1 Эмболо – 45+1'   0:2 Боадю – 80'
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