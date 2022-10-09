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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в ярком матче 12-го тура РПЛ

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в ярком матче 12-го тура РПЛ
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Сегодня, 9 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась яркой победой хозяев со счётом 5:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Крылья Советов» открыли счёт на шестой минуте матча, быстрый гол забил Роман Ежов (0:1). На последних секундах первого тайма «Спартак» сравнял счёт усилиями Квинси Промеса (1:1). Во второй половине встречи наступила очередь красно-белых выйти вперёд – голом отметился Александр Соболев (2:1). Однако уже на 56-й минуте «Крылья» сравняли счёт благодаря забитому мячу Амара Рахмановича (2:2).

«Спартак» продолжил наращивать давление, и это принесло свои плоды. На 61-й минуте Александр Соболев оформил дубль и вывел красно-белых вперёд (3:2). Примечательно, что ассистировал ему экс-игрок «Крыльев» Антон Зиньковский. На 73-й минуте Руслан Литвинов забил четвёртый мяч хозяев (4:2). Точку в матче на 90+5-й минуте поставил Квинси Промес (5:2). Нидерландец, как и Александр Соболев, оформил дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Спартака».

«Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
09 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Ежов – 6'   1:1 Промес – 45+6'   2:1 Соболев – 50'   2:2 Рахманович – 56'   3:2 Соболев – 61'   4:2 Литвинов – 73'   5:2 Промес – 90+6'
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