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Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков поддержал осуждённого Ларина в матче со «Спартаком»

Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков поддержал осуждённого Ларина в матче со «Спартаком»
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Капитан самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поддержал осуждённого бывшего руководителя футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина во время матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

После гола самарской команды Солдатенков поднял футболку, под которой оказалась майка с надписью: «Свободу Николаю Ларину». Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

Матч чемпионата России сезона-2022/2023 «Спартак» — «Крылья Советов», прошедший на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, завершился победой красно-белых со счётом 5:2.

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