Соболев разбил воображаемый монитор VAR во время празднования гола. Видео

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев ярко проявил себя в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:2). Российский форвард оформил дубль.
Один из своих голов Соболев отпраздновал достаточно интересно. Он разбил головой воображаемый монитор VAR.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в телеграм-канале «Матч Премьер»
Напомним, в матче с «Крыльями Советов» судья Казарцев не засчитал два гола «Спартака» по причине офсайда. В одном из эпизодов он прибегнул к просмотру VAR. Более того, арбитр в спорном моменте не показал красную карточку игроку самарской команды.
«Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).
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