«Всё великолепно». Хаджи — о разгромной победе «Спартака» над «Крыльями Советов»
Поделиться
Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал победу красно-белых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Крыльями Советов» (5:2).
«Всё великолепно! Сыграли очень хорошо, проявили характер. Проигрывали, но собрались и показали красивый футбол. Даже забили пять голов, хотя давно столько не забивали. Я очень рад.
Я предсказывал победу в один-два мяча, а получилось даже больше. Это уже разгром», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
«Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).
Новость по теме«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в ярком матче 12-го тура РПЛ
Комментарии
- 9 октября 2022
-
16:42
-
16:39
-
16:38
-
16:37
-
16:33
-
16:33
-
16:31
-
16:26
-
16:24
-
16:18
-
16:15
-
16:10
-
16:07
-
16:01
-
15:53
-
15:44
-
15:41
-
15:33
-
15:28
-
15:26
-
15:23
-
15:17
-
15:15
-
15:08
-
15:06
-
14:54
-
14:53
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:09
-
14:08
-
14:03
Партнерский контент