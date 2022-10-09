«Всё великолепно». Хаджи — о разгромной победе «Спартака» над «Крыльями Советов»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал победу красно-белых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Крыльями Советов» (5:2).

«Всё великолепно! Сыграли очень хорошо, проявили характер. Проигрывали, но собрались и показали красивый футбол. Даже забили пять голов, хотя давно столько не забивали. Я очень рад.



Я предсказывал победу в один-два мяча, а получилось даже больше. Это уже разгром», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).