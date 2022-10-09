Осинькин: «Спартак» переиграл «Крылья Советов» индивидуально и на стандартах

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о сильных сторонах «Спартака» после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 5:2.

«Мы хуже всех реализуем моменты. Надеюсь, мы сможем это исправить. Но «Спартаку» забили два — на большее рассчитывать неправильно. Нас переиграли индивидуально и на стандартах», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Самарские «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).