Осинькин: «Спартак» переиграл «Крылья Советов» индивидуально и на стандартах
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о сильных сторонах «Спартака» после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 5:2.
«Мы хуже всех реализуем моменты. Надеюсь, мы сможем это исправить. Но «Спартаку» забили два — на большее рассчитывать неправильно. Нас переиграли индивидуально и на стандартах», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Московский «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Самарские «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).
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