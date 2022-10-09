Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался об игре Пиняева после болезни
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:5) прокомментировал игру нападающего самарского клуба Сергея Пиняева.
«Пиняев умеет играть в футбол. Это главное. Ему нужно было набрать форму. Сейчас мы рассчитываем на него на 60 минут. Он играет в энергозатратный футбол. В первом тайме он был очень хорош. У него есть прогресс, Сергей – неудобный игрок для любого защитника», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 20 июля Пиняева увезли с тренировки в больницу. Игрока госпитализировали из-за того, что во время занятий он упал, почувствовав боль и слабость. В клинике сделали рентген и диагностировали пневмоторакс.
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