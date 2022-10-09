Александр Мостовой: «Крылья» много шумят и пылят, но смотришь в таблицу — 8–10 места

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе московского «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:2).

«Весёлая игра, но я этого и ожидал. Прогноз делал до игры: сказал, что «Спартак» выиграет в один или в два мяча. «Крылья», как и всегда, много шумят и пылят, но смотришь в таблицу — 8–10 места. Ничего не ожидал, потому что команда со слабыми местами, которыми «Спартак» спокойно пользуется. У красно-белых есть Промес и Соболев – ребята, которые могут играть с такими командами. «Крылья» жалко: такая играющая команда так и будет в таком состоянии. Но у них такие цели, как они говорят: играть, получать удовольствие и продавать футболистов. Задач никаких нет, чтобы побороться за тройку-пятёрку. Хотя какие сейчас задачи, когда нигде не играем?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.