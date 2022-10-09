Абаскаль прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (5:2)

«У меня сел голос, была температура на днях, плохо себя чувствовал. Начало матча сложилось неожиданно для нас, хотя изучали соперника — понимали, как они будут действовать. Команда показала характер, сумела отыграться. Поздравляю ребят», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Самарские «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).