Абаскаль: Соболев не предупредил меня, что у него судороги, — не очень порядочно

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу нападающих своей команды после матча 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:2).

«Соболев не предупредил меня, что у него судороги, — не очень порядочно. У нас была готова замена — Мелёшин был готов войти в игру.

С Промесом хорошее взаимопонимание, он здорово читает игру. Наиболее опасен он в центре нападения, но может смещаться на фланги, уводя игроков», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Самарские «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).