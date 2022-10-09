Абаскаль: Соболев не предупредил меня, что у него судороги, — не очень порядочно
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу нападающих своей команды после матча 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:2).
«Соболев не предупредил меня, что у него судороги, — не очень порядочно. У нас была готова замена — Мелёшин был готов войти в игру.
С Промесом хорошее взаимопонимание, он здорово читает игру. Наиболее опасен он в центре нападения, но может смещаться на фланги, уводя игроков», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Московский «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Самарские «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).
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