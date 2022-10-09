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Пиняев: думаю, у Ларина в тюрьме писем не меньше, чем у Кокорина с Мамаевым в своё время

Пиняев: думаю, у Ларина в тюрьме писем не меньше, чем у Кокорина с Мамаевым в своё время
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:5) высказался о письмах, отправленных осуждённому бывшему руководителю футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«Отвечал ли Ларин на письмо? Там регламент, что он не каждый день может отвечать. Я написал письмо несколько дней назад: оно в обработке, пока дойдёт до него, пока он на него ответит и оно придёт...

Кому-то он уже отвечал. Не только я пишу письма. Думаю, у него в тюрьме писем не меньше, чем у Кокорина с Мамаевым в своё время, когда они были там», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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