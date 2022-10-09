Слуцкий — об игре «Рубина»: как говорил Аршавин, ожидания кого-то — это не наши проблемы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на критику казанской команды за неубедительные выступления в Мелбет Первой лиге. Специалист процитировал известного российского экс-футболиста Андрея Аршавина, который в своё время «прославился» фразой: «Ваши ожидания — это ваши проблемы».

«Лига очень ровная. Если хочется создать иллюзию «галактикос», то окей. Но на самом деле лига ровная, и практически по всем атакующим статистическим метрикам мы находимся в лидирующей группе и продолжаем бороться за лидерство в Первой лиге. Как говорил Андрей Сергеевич Аршавин, ожидания кого-то – это проблема ожидающего человека, а не наша проблема в данном случае. Если все ожидали, что будет так, то мы так не ожидали, и мы понимали, что это очень тяжёлый турнир, в котором очень сложно, где многое решается на последних минутах, где многое решают какие-то нюансы игрового характера, судейские и так далее.

Еще раз говорю, что могут ожидать что угодно, но вопрос в том, что наши ожидания пока совпадают с реалиями. Более того, весь чемпионат для любой команды будет очень тяжёлый. Когда последняя команда «Волга» обыгрывает на выезде первую команду «Аланию», то для Первой лиги это абсолютно нормальные результаты. Нельзя сказать, что кто-то гиперудивился. То есть это лига, где нет сенсаций», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».