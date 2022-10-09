Зиньковский объяснил, за счёт чего «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский после волевой победы над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги поделился мнением о ходе встречи.
«Тяжёлая игра — особенно первый тайм. Хорошо, что забили перед перерывом, а после, наверное, было больше сил. Ещё провели хорошие замены. Я не говорю про свою замену, а вообще. Как раз за счёт сил и удачных замен перевернули игру. Ну и моментов во втором тайме у «Спартака» было больше», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
После встречи «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).
- 9 октября 2022
-
18:10
-
18:10
-
18:06
-
18:04
-
18:03
-
18:01
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:40
-
17:37
-
17:31
-
17:27
-
17:26
-
17:23
-
17:23
-
17:21
-
17:18
-
17:14
-
17:14
-
17:13
-
17:07
-
16:54
-
16:51
-
16:47
-
16:42
-
16:39
-
16:38
-
16:37
-
16:33
-
16:33
-
16:31
-
16:26
-
16:24