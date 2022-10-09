Зиньковский объяснил, за счёт чего «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский после волевой победы над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги поделился мнением о ходе встречи.

«Тяжёлая игра — особенно первый тайм. Хорошо, что забили перед перерывом, а после, наверное, было больше сил. Ещё провели хорошие замены. Я не говорю про свою замену, а вообще. Как раз за счёт сил и удачных замен перевернули игру. Ну и моментов во втором тайме у «Спартака» было больше», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После встречи «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).