Соболев — о количестве пропущенных голов «Спартака»: так получается

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после победы над «Крыльями Советов» (5:2) рассказал о фоле на капитане красно-белых Георгии Джикии, а также о том, как выглядит команда в последних встречах.

«Если брать отрезками, «Крылья» играли жёстко. Видел фото фола на Джикии — страшно и жёстко. Я не видел стычку в подтрибунке, мимо прошёл.



Посмотрим, как будем играть дальше, но каждый матч сейчас выглядим неплохо. Хотя пока отрезками — нужно всю игру так.



Пропускаем? Потому что так получается. Первые пять минут, видимо, все на рыбалке», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).