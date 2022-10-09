Соболев — о количестве пропущенных голов «Спартака»: так получается

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после победы над «Крыльями Советов» (5:2) рассказал о фоле на капитане красно-белых Георгии Джикии, а также о том, как выглядит команда в последних встречах.
«Если брать отрезками, «Крылья» играли жёстко. Видел фото фола на Джикии — страшно и жёстко. Я не видел стычку в подтрибунке, мимо прошёл.
Посмотрим, как будем играть дальше, но каждый матч сейчас выглядим неплохо. Хотя пока отрезками — нужно всю игру так.
Пропускаем? Потому что так получается. Первые пять минут, видимо, все на рыбалке», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).
- 9 октября 2022
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