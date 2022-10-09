Зиньковский: Промес — гений. Да и Соболь тоже. Нападение у «Спартака» вообще супер

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский похвалил атакующую линию красно-белых после матча с «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Промес — гений. Сколько он забивает! Да и Соболь тоже. Нападение у «Спартака» вообще супер», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.