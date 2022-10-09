Прямая трансляция матча «Арис» — АЕК Ларнака

Сегодня, 9 октября, состоится матч 6-го тура чемпионата Кипра. «Арис» (Лимасол) на своём поле сыграет с АЕКом из Ларнаки. Встреча «Ариса» и АЕКа начнётся в 19:00 мск.



Прямая трансляция матча доступна на «Чемпионате».

«Арис» после пяти сыгранных туров в чемпионате Кипра набрал 12 очков и располагается в турнирной таблице на втором месте, отставая от лидирующего «Пафоса» на два очка, но имея игру в запасе. АЕК с семью очками располагается на седьмой позиции.