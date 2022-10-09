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Зиньковский рассказал, чему может научиться у Промеса

Зиньковский рассказал, чему может научиться у Промеса
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский считает, что может поучиться у своего одноклубника Квинси Промеса действиям с мячом.

«Чему надо поучиться у Промеса? Квинси — хороший футболист. На каждой тренировке слежу за его действиями. В игре не всегда удаётся посмотреть, но на тренировках есть моменты, за которыми можно проследить и поучиться. Что именно? Как он с мячом действует, ловит защитников… Много разных фишек, за которыми смотришь и учишься», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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