Зиньковский рассказал, чему может научиться у Промеса

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский считает, что может поучиться у своего одноклубника Квинси Промеса действиям с мячом.

«Чему надо поучиться у Промеса? Квинси — хороший футболист. На каждой тренировке слежу за его действиями. В игре не всегда удаётся посмотреть, но на тренировках есть моменты, за которыми можно проследить и поучиться. Что именно? Как он с мячом действует, ловит защитников… Много разных фишек, за которыми смотришь и учишься», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.