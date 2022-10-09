Антон Зиньковский: нет ощущения, что «Крылья» будут бороться за выживание в РПЛ
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский считает, что самарская команда не будет бороться за выживание в Российской Премьер-Лиге.
«Нет ощущения, что «Крылья» в этом году будут бороться за выживание. Тяжёлые матчи, но в прошлой игре должны были выиграть. Пять пропущенных – многовато для них. Хорошо, что у нас ребята так реализовывают моменты. До третьего гола они хорошо играли. Проблема только в наборе очков, а так всё нормально», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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