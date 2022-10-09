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Александр Соболев: посмотрим, может ли такой «Спартак» обыграть ЦСКА в дерби

Александр Соболев: посмотрим, может ли такой «Спартак» обыграть ЦСКА в дерби
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Не думаю, что сейчас стоит говорить о дерби. Об итогах стоит говорить уже после матча. Посмотрим, может ли такой «Спартак» обыграть ЦСКА», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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