Александр Соболев: посмотрим, может ли такой «Спартак» обыграть ЦСКА в дерби

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Не думаю, что сейчас стоит говорить о дерби. Об итогах стоит говорить уже после матча. Посмотрим, может ли такой «Спартак» обыграть ЦСКА», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.