«Прямой ногой в колено, нога вся синяя». Соболев — о стычке Джикии в игре с «Крыльями»

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев после волевой победы над самарскими «Крыльями Советов» со счётом 5:2 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги подробнее рассказал о фоле на капитане московской команды Георгии Джикии, а также высказался о жёсткости матча.

«Жёсткий момент. Дыхание сбили. С Георгием, считаю, была красная карточка: там прямой ногой в колено, нога вся синяя. Можно ли назвать матч жёстким? Если брать отрезками, то да», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После этой игры «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).