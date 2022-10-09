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Соболев: в первом тайме с «Крыльями» ещё где-то в Астрахани был — в итоге «привёз» гол

Соболев: в первом тайме с «Крыльями» ещё где-то в Астрахани был — в итоге «привёз» гол
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В первом тайме ещё где-то в Астрахани был — в итоге «привёз» гол. Во втором тайме чуть включился. Седьмой матч подряд забиваю? За «Крылья» тоже забивал часто. Я не знаю, не слежу за этим. Я просто делаю свою работу», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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