Соболев объяснил, почему праздновал гол в ворота «Крыльев». Он выступал за клуб два года

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев после победы над «Крыльями Советов» со счётом 5:2 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал о том, носит ли встреча с самарским клубом, за который игрок ранее выступал, принципиальный характер.

«Предыдущий матч радовался. Уже нет такого, что принципиальная игра», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В этой встрече Александр Соболев забил два гола в ворота бывшей команды, также дублем отметился Квинси Промес. После игры «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).