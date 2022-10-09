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Соболев: стала ли победа над «Зенитом» важной? Обычная игра

Соболев: стала ли победа над «Зенитом» важной? Обычная игра
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев считает, что победа над «Зенитом» (3:0) в Фонбет Кубке России не была важной.

«Стала ли победа над «Зенитом» важной? Обычная игра. Уже говорил, что за любую игру дают три очка. Сверхнастроя на «Зенит» не было, после матча с ними какой-то уверенности не добавилось. Да, после каждой победной игры есть уверенность: но неважно, «Зенит» это или нет», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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