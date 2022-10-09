Умяров — о деле Ларина: не думали, что можно посадить за такое. Как видим — можно

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о бывшем владельце футбольной академии «Чертаново» Николае Ларине, которого недавно суд приговорил к тюремному заключению.
«Флешмоб с футболками? Решили, что это нужно. Так нужно какую-то надежду проявлять. Верим, что ситуация может измениться.
Надежда на справедливость есть. Мы надеемся на 1% статистики. Все люди, которые пришли на суд, были в шоке. Когда процесс проходил, мы и не думали, что реально можно посадить за такое дело. Как мы видим — можно. Видимо, не хочется бороться с тем, что у нас плохо в стране. Хочется оградить себя от этого. Отошёл ли от этого? Когда не думаешь об этом, то отходишь. Когда начинаешь думать — тяжело», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 9 октября 2022
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