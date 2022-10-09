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Умяров рассказал о стычке между игроками «Спартака» и «Крыльев» в подтрибунном помещении

Умяров рассказал о стычке между игроками «Спартака» и «Крыльев» в подтрибунном помещении
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признался, что в подтрибунном помещении во время матча с «Крыльями Советов» (5:2) произошла стычка между игроками команд.

«Что случилось в подтрибунке? Мы только разнимали. Я не знаю, что случилось. Там просто на всех была такая куча. С правой стороны была пара человек «Крыльев», на левой стороне наши. Я не знаю, как это назвать», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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Источник: «Чемпионат»

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