Умяров рассказал о стычке между игроками «Спартака» и «Крыльев» в подтрибунном помещении

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признался, что в подтрибунном помещении во время матча с «Крыльями Советов» (5:2) произошла стычка между игроками команд.

«Что случилось в подтрибунке? Мы только разнимали. Я не знаю, что случилось. Там просто на всех была такая куча. С правой стороны была пара человек «Крыльев», на левой стороне наши. Я не знаю, как это назвать», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.