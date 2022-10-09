«Арсенал» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на центральный матч 10-го тура АПЛ

Сегодня, 9 октября, состоится матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне примет «Ливерпуль». Встречу рассудит главный арбитр Майкл Оливер, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Аарон Рамсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл Магальянс, Такэхиро Томиясу, Мардин Эдегор, Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака, Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара, Мохамед Салах, Диогу Жота, Луис Диас, Дарвин Нуньес.

На данный момент «Арсенал» занимает второе место турнирной таблицы, набрав 21 очко. «Ливерпуль» находится на 10-м месте, команда Юргена Клоппа набрала 10 очков.