«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ
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Сегодня, 9 октября, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Сыграют «Ростов» и «Краснодар». Стартовый свисток Виталия Мешкова прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы команд и запасные:
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Прохин, Сильянов, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Запасные: Цулая, Чернов, Поярков, Лангович, Мухин, Мелёхин, Миронов, Мельников, Ковальков, Голенков, Нтумба.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Ахметов, Мацукатов, Ндука, Баньяц, Апеков, Попов.
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