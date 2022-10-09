«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Сегодня, 9 октября, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Сыграют «Ростов» и «Краснодар». Стартовый свисток Виталия Мешкова прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд и запасные:

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Прохин, Сильянов, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.



Запасные: Цулая, Чернов, Поярков, Лангович, Мухин, Мелёхин, Миронов, Мельников, Ковальков, Голенков, Нтумба.



«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун.



Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Ахметов, Мацукатов, Ндука, Баньяц, Апеков, Попов.