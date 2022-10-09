«Оренбург» обыграл «Ахмат» и опередил «Динамо» в турнирной таблице РПЛ

Сегодня, 9 октября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Оренбург» и «Ахмат» из Грозного. Финальный свисток Владимира Москалёва зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 28-й минуте. Богосавац с левого фланга выполнил аккуратный заброс во вратарскую, где оренбуржцы не уследили за рывком Конате, который протолкнул мяч в сетку ворот. Счёт домашняя команда сравняла на 52-й минуте: Лукас Вера с правого фланга исполнил навес в штрафную, а Сычевой, оттеснив оппонента, даже без прыжка головой направил мяч в ворота. На 68-й минуте грозненцы справились с подачей к воротам, но далеко мяч не выбили, Аюпов совершил подбор в штрафной и пробил точно под дальнюю штангу.
«Оренбург» набрал 18 очков и поднялся в турнирной таблице на седьмое место, опередив и грозненцев, и московское «Динамо» (по 17).
- 9 октября 2022
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