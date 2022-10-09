Защитник «Крыльев» Зотов: у «Спартака» было 99 процентов моментов — они всё реализовали

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов после поражения от «Спартака» со счётом 2:5 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о ходе встречи.

«Что касается эпизода с возможной красной карточкой, был стандарт — мяч полетел на дальнюю после рикошета. Я пытался его выбить, но попал в ногу соперника. Понял бы, если бы после офсайда показали красную? После офсайда я бы не понял. Если бы не офсайд, то, наверное, была бы красная карточка. У «Спартака» было 99 процентов моментов — они всё реализовали. Мы, к сожалению, не забили все свои моменты.



Показалось, что после 60-й минуты «Крылья» перестали бежать? Не знаю, наверное, это больше психология. Как забили быстрый гол, отошли маленько в оборону. Думаю, это больше психологический аспект: в голове было, что выигрываем, — вот и пытались удержать. Но пропустили в раздевалку — это нас и надломило.



Настраиваемся на ближайшую игру с Сочи, об остальных матчах будем думать уже потом. Маленько негодуем и не понимаем, почему так происходит. Наверное, чем-то заслужили. Теперь будем исправлять», — передаёт слова Зотова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.