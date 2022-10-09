Франко Камоцци: «Спартак» способен стать чемпионом. Почему нет?

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что московская команда может стать чемпионом России.

«Спартак» способен стать чемпионом. Почему нет?» — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.